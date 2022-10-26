Ураган розгромив Юнайтед Галац у 1 турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Ураган стартував у рамках основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.
Українська команда розгромила румунську команду Юнайтед Галац з рахунком 5:0.
Ліги чемпіонів УЄФА
Груповий етап, Група 4
1 тур, 26 жовтня
Ураган – Юнайтед Галац 5:0
Голи: 1:0 - 11 Шотурма, 2:0 - 18 Корсун, 3:0 - 19 Микитюк, 4:0 - 20 Микитюк, 5:0 - 23 М. Грицина
Ураган: Савенко – Фаренюк, Корсун, Швед, Шотурма – Хомяк, Микитюк, Мик. Грицина, Мих. Грицина, Терентьєв, Дичук, Масевич, Абакшин, Моспан.
Раніше визначився розклад Урагана у футзальній Лізі чемпіонів.