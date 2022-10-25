Харлан: Мої батьки майже 8 місяців живуть у підвалі

Фехтувальниця розповіла про війну в України

Джерело - Чемпіон.

Батьки олімпійської чемпіонки з фехтування Ольги Харлан вирішили залишатися в Україні попри постійні обстріли російських загабрників.

Про це вона розповіла в коментарі ЖВЛ.

"Із початку квітня вони сплять у підвалі нашого будинку, і по сей день. Вони там уже обжилися... Всі ці місяці я їх умовляла, я сварилася з ними багато і плакала, і істерила, але потім зрозуміла, що не хочуть. Із цим жити дуже важко".

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