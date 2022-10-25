Романчук пропустить чемпіонат світу на короткій воді

Український плавець Михайло Романчук пропустить чемпіонат світу-2022 на короткій воді, який відбудеться у грудні в Австралії.

Про це розповів сам плавець у коментарі Суспільне Спорт.

"Цьогоріч ми вирішили пропускати чемпіонат світу на короткій воді, який у грудні відбудеться в Австралії. По-перше, я мав довгий відпочинок, і ми вирішили повільніше виходити на ті об’єми та ті тренування і зробити більший об’єм роботи. По-друге, це дуже далеко.

Потрібні дуже великі кошти, а вони зараз необхідні Україні для інших справ. Тим паче, що чемпіонати світу ще будуть, а перемога нам потрібна якомога швидше.

Зараз через кілька днів ще буде фінал чемпіонату світу OceanMan в Греції, куди мене запросили. Там я попливу дистанцію в 10 кілометрів. Потім перед Новим Роком будуть ще одні змагання в Магдебурзі в Німеччині. З великих змагань у цьому сезоні буде лише чемпіонат світу в японській Фукуоці, до якого ми вже конкретно будемо готуватися", - відзначив Романчук.