Збірна України виграла 11 медалей на чемпіонаті світу з боротьби

Українські борці здобули 11 нагород

В іспанській Понтеведрі завершився молодіжний чемпіонат світу з боротьби серед спортсменів молодше 23 років.

За підсумками світової першості українська команда здобула 11 медалей двох різних ґатунків.

Одразу шість медалей першості завоювали українські борчині. Найуспішною серед них стала Ірина Бондар, що здобула "срібло" у ваговій категорії до 62 кг. Бронзові медалі - на рахунку Аліни Грушиної (категорія - до 57 кг), Соломії Винник (до 59 кг), Катерини Зелених (до 65 кг), Маноли Скобельської (до 68 кг) та Анастасії Альпєєвої (до 76 кг).

Ще чотири медалі до заліку України додав турнір з вільної боротьби. Усі нагороди українців - Каміля Керімова (до 57 кг), Еріка Арушаняна (до 65 кг), Вадима Куриленка (до 74 кг) та Василя Сови (до 97 кг) - були бронзовими.

Усі медалі збірної України U23

Жіноча боротьба:

до 57 кг: Аліна Грушина - "бронза"

до 59 кг: Соломія Винник - "бронза"

до 62 кг: Ірина Бондар - "срібло"

до 65 кг: Катерина Зелених - "бронза"

до 68 кг: Манола Скобельська - "бронза"

до 76 кг: Анастасія Альпєєва - "бронза"

Греко-римська боротьба:

до 130 кг: Михайло Вишнивецький - "срібло"

Вільна боротьба:

до 57 кг: Каміль Керімов - "бронза"

до 65 кг: Ерік Арушанян - "бронза"

до 74 кг: Вадим Куриленко - "бронза"

до 97 кг: Вадим Сова - "бронза"