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Збірна України із дзюдо стала першою на Кубку Європи у Ризі

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Збірна України із дзюдо стала першою на Кубку Європи у Ризі

Джерело - ФДУ.

Дзюдоїсти збірної України виграли загальнокомандний залік Кубку Європи серед кадетів у столиці Латвії.

Про це повідомляє ФДУ.

Заключного дня змагань "золото" завоював Тарас Нелзєв (вагова категорія до 73 кг), "срібло" - Михайло Хорошайлов (73 кг) та Ганна Зайцева (63 кг). "Бронза" в активі Аркадія Самойлова (90 кг) та Микити Тулських (понад 90 кг).

Збірна України фінішувала першою - 3 золоті, 4 срібні та 8 бронзових медалей.

На другому місці у загальному заліку дзюдоїсти Латвії, на третьому – команда Польщі.

Нагадаємо, Литвиненко здобула бронзу на ЧС-2022.

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