Алонсо втратив 7 місце на Гран-прі США через штраф

Джерело - Motorsport.com.
Пілот Альпін Фернандо Алонсо отримав штраф у 30 секунд за підсумками Гран-прі США.
Про це повідомляє Motorsport.
У ході гонки іспанець зіткнувся з пілотом Астон Мартін Лансом Строллом.
Алонсо зумів повернутися в бокси, а потім продовжити заїзд і фінішувати на сьомій позиції.
Виявилося, що внаслідок зіткнення пошкодилося кріплення одного із дзеркал заднього виду на машині Фернандо - дзеркало повністю відірвалося наприкінці перегонів.
ФІА прийняла рішення покарати Алонсо 30-секундним штрафом, що відкинуло гонщика на 15-ту позицію у фінішному протоколі. Команда Альпін подала протест на це рішення.
Нагадаємо, Стролл отримав штраф на Гран-прі Мексики через аварію з Алонсо.