Алонсо втратив 7 місце на Гран-прі США через штраф

У ході гонки іспанець зіткнувся з пілотом Астон Мартін Лансом Строллом

Пілот Альпін Фернандо Алонсо отримав штраф у 30 секунд за підсумками Гран-прі США.

Про це повідомляє Motorsport.

У ході гонки іспанець зіткнувся з пілотом Астон Мартін Лансом Строллом.

Алонсо зумів повернутися в бокси, а потім продовжити заїзд і фінішувати на сьомій позиції.

Виявилося, що внаслідок зіткнення пошкодилося кріплення одного із дзеркал заднього виду на машині Фернандо - дзеркало повністю відірвалося наприкінці перегонів.

ФІА прийняла рішення покарати Алонсо 30-секундним штрафом, що відкинуло гонщика на 15-ту позицію у фінішному протоколі. Команда Альпін подала протест на це рішення.

Нагадаємо, Стролл отримав штраф на Гран-прі Мексики через аварію з Алонсо.