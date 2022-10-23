Помер засновник та власник концерну Red Bull Матешиць

Матешиць помер після довгої серйозної хвороби

Джерело - офіційний сайт Формули 1.

У віці 78 років помер австрійський бізнесмен, власник та засновник концерну Red Bull Дітріх Матешиць.

Про це повідомляє Speedweek.

Матешиць помер після довгої серйозної хвороби. Більш детальної інформації наразі немає.

Його компанія багато років підтримувала автоспорт, включаючи Формулу-1, NASCAR, чемпіонат світу з ралі, ралі Дакар та інші змагання.

Також Матешиць заснував ряд футбольних клубів під брендом Ред Булл: Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк Ред Буллз, Ред Булл Бразіл.

Крім того, Red Bull при Матешиці займався проведенням змагань з екстремальних видів спорту і був їх спонсором.