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СБУ затримала почесного президента Мотор Січ за держзраду

Сьогодні 09:35 191 0
Йому загрожує довічне ув’язнення
СБУ затримала почесного президента Мотор Січ за держзраду
#Мотор

Джерело - Українська Правда.

СБУ затримала почесного президента компанії Мотор Січ, екснардепа В’ячеслава Богуслаєва.

Про це повідомляє Українська правда.

Богуслаєва затримали 22 жовтня і везуть до Києва. Видання повідомляє, що його підозрюють у колабораціонізмі й пособництві державі-агресору.

Видання Главком повідомляє, що йому загрожує довічне ув’язнення

83-річний Богуслаєв був депутатом 5, 6, 7 і 8 скликань Верховної Ради. У 5-7 скликаннях був членом фракції Партії регіонів, у 8 - групи Воля народу.

Варто нагадати, що Мотор Січ - головний спонсор гандбольного клубу Мотор.

Раніше Мотор поступився у німецькій Бундеслізі.

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