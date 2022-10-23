СБУ затримала почесного президента Мотор Січ за держзраду

Йому загрожує довічне ув’язнення

Джерело - Українська Правда.

СБУ затримала почесного президента компанії Мотор Січ, екснардепа В’ячеслава Богуслаєва.

Про це повідомляє Українська правда.

Богуслаєва затримали 22 жовтня і везуть до Києва. Видання повідомляє, що його підозрюють у колабораціонізмі й пособництві державі-агресору.

Видання Главком повідомляє, що йому загрожує довічне ув’язнення

83-річний Богуслаєв був депутатом 5, 6, 7 і 8 скликань Верховної Ради. У 5-7 скликаннях був членом фракції Партії регіонів, у 8 - групи Воля народу.

Варто нагадати, що Мотор Січ - головний спонсор гандбольного клубу Мотор.

Раніше Мотор поступився у німецькій Бундеслізі.