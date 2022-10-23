Збірна України зіграла внічию з Польщею та вийшла до фінального турніру Євро-2023

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України вийшла до фінального етапу ЄВРО-2023 з футзалу.
Національна команда посіла перше місце у своїй кваліфікаційній групі, зігравши внічию в останньому турі зі збірною Польщі (1:1).
За підсумками трьох турів Україна стала першою в таблиці із сімома очками. Друга команда - збірна Нідерландів, третя - Польщі, четверта - Хорватії.
Фінальну частину Євро-2023 з футзалу серед жінок за участю чотирьох збірних - переможців своїх груп основного раунду відбору (Іспанія, Україна, Португалія або Італія, Угорщина) заплановано на березень 2023 року.
ЄВРО-2023 з футзалу
Кваліфікація
3-й тур, 22 жовтня
Польща - Україна 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 5 Фрончак, 1:1 - 15 Титова