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Збірна України зіграла внічию з Польщею та вийшла до фінального турніру Євро-2023

Сьогодні 01:24 75 0
За підсумками трьох турів Україна стала першою в таблиці із сімома очками
Збірна України зіграла внічию з Польщею та вийшла до фінального турніру Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України вийшла до фінального етапу ЄВРО-2023 з футзалу. 

Національна команда посіла перше місце у своїй кваліфікаційній групі, зігравши внічию в останньому турі зі збірною Польщі (1:1).

За підсумками трьох турів Україна стала першою в таблиці із сімома очками. Друга команда - збірна Нідерландів, третя - Польщі, четверта - Хорватії. 

Фінальну частину Євро-2023 з футзалу серед жінок за участю чотирьох збірних - переможців своїх груп основного раунду відбору (Іспанія, Україна, Португалія або Італія, Угорщина) заплановано на березень 2023 року.

ЄВРО-2023 з футзалу
Кваліфікація 
3-й тур, 22 жовтня

Польща - Україна 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Фрончак, 1:1 - 15 Титова

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