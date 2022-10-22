Головне
Шевченко отримав нагороду за надзвичайну кар’єру та відданість Україні
Вчора 19:53 623
Усик отримав спеціальний пояс від WBC
Сьогодні 11:14 171
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:49 3874
Експершу ракетку світу Халеп тимчасово відсторонили через позитивну допінг-пробу
Вчора 20:40 532
Залишитися в грі: Як FAVBET підтримує український футбол під час війни
Вчора 12:31 242
Джеррард залишив Астон Віллу
Вчора 08:25 551
Збірна України розгромила Хорватію у відборі жіночого Євро-2023
20.10.2022 23:18 964 1
Сіренко: Ф’юрі досить пошарпаний як для свого боксерського віку
20.10.2022 22:55 559
Група іранських футболістів надіслала ФІФА лист з проханням виключити Іран з ЧС-2022
20.10.2022 22:24 768
Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора
20.10.2022 21:40 1036
Прямі трансляції

Українки завоювали 6 медалей на молодіжному чемпіонаті світу

Сьогодні 11:25 141 0
Збірна України посіла третє загальнокомандне місце
Українки завоювали 6 медалей на молодіжному чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України U-23 здобула 6 нагород на чемпіонаті світу в іспанському Понтеведрі.

У завершальний день змагань Аліна Грушина-Акобія здобула бронзову нагороду у ваговій категорії до 57 кілограмів.

На третю сходинку п'єдесталу піднялася і наша землячка Катерина Зелених, яка виступає у категорії до 65 кілограмів. Ірина Бондар (до 62 кг) зупинилася за крок до золота. У фіналі українська борчиня поступилася представниці Японії, яка є чинною чемпіонкою світу серед дорослих.

Раніше бронзові медалі на молодіжному планетарному форумі здобули українки Соломія Винник (до 59 кг), Манола Скобельська (до 68 кг) та Анастасія Алпєєва (до 76 кг).

У загальнокомандному заліку збірна України замкнула чільну трійку. На першому місці фінішувала Японія, другу сходинку посіли США.

Коментарі ()
Популярне зараз
У Роналду 0 балів у голосуванні за Золотий м'яч У Роналду 0 балів у голосуванні за Золотий м'яч 860
Левандовський повторив унікальне гольове досягнення Ла-ліги Левандовський повторив унікальне гольове досягнення Ла-ліги 809
Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 923
Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО 792
В Іспанії забили сенсаційний гол із супердалекої відстані - ВІДЕО В Іспанії забили сенсаційний гол із супердалекої відстані - ВІДЕО 12936
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 3874
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 36749
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 19132
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25257
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10001
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 18992
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31714 2