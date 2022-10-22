Українки завоювали 6 медалей на молодіжному чемпіонаті світу

Збірна України посіла третє загальнокомандне місце

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України U-23 здобула 6 нагород на чемпіонаті світу в іспанському Понтеведрі.

У завершальний день змагань Аліна Грушина-Акобія здобула бронзову нагороду у ваговій категорії до 57 кілограмів.

На третю сходинку п'єдесталу піднялася і наша землячка Катерина Зелених, яка виступає у категорії до 65 кілограмів. Ірина Бондар (до 62 кг) зупинилася за крок до золота. У фіналі українська борчиня поступилася представниці Японії, яка є чинною чемпіонкою світу серед дорослих.

Раніше бронзові медалі на молодіжному планетарному форумі здобули українки Соломія Винник (до 59 кг), Манола Скобельська (до 68 кг) та Анастасія Алпєєва (до 76 кг).

У загальнокомандному заліку збірна України замкнула чільну трійку. На першому місці фінішувала Японія, другу сходинку посіли США.