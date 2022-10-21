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Алонсо: Чемпіонські команди завжди використовували сірі зони

Сьогодні 18:24 147 0
Дворазовий чемпіон Ф-1 розповів про перевищення бюджету Ред Буллом
Алонсо: Чемпіонські команди завжди використовували сірі зони
#Фернандо Алонсо, #Альпін

Джерело - AS.

Усі чемпіонські команди знаходили спосіб обійти правила в Формулі-1.

Про це розповів дворазовий чемпіон Ф-1 Фернандо Алонсо.

"Усі ми чекаємо на подальшу інформацію з приводу того, що сталося. Ми довіряємо ФІА та її рішенням, але поки що у нас недостатньо даних для того, щоб сформувати думку. Таке завжди відбувалося у Формулі-1”.

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"Стеля витрат - нововведення, проте завжди існували якісь речі, що стосуються аеродинаміки, сірі зони. Чемпіони завжди використовували сірі зони. Усі чемпіони заходили в сірі зони. Не пригадаю, щоби чемпіонська команда не використовувала елементи, які ставали сюрпризом для інших", - сказав Алонсо.

Нагадаємо, ФІА виявила порушення фінансової діяльності Ред Булл за сезон-2021.

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