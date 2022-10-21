Алонсо: Чемпіонські команди завжди використовували сірі зони

Усі чемпіонські команди знаходили спосіб обійти правила в Формулі-1.

Про це розповів дворазовий чемпіон Ф-1 Фернандо Алонсо.

"Усі ми чекаємо на подальшу інформацію з приводу того, що сталося. Ми довіряємо ФІА та її рішенням, але поки що у нас недостатньо даних для того, щоб сформувати думку. Таке завжди відбувалося у Формулі-1”.