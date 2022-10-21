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Боттас: Штраф за перевищення бюджету має бути жорстким

Сьогодні 16:09 85 0
Фінський пілот розповів про перевищення бюджету командами Ред Булл та Астон Мартін
Боттас: Штраф за перевищення бюджету має бути жорстким
#Alfa Romeo, #Боттас, #Формула 1

Джерело - Racefans.net.

Команди Формули-1, які перевищили бюджет, мають понести жорстке покарання.

Про це заявив пілот Альфа Ромео Вальттері Боттас.

"Мені здається, що правила є правила. Якщо ти їх порушуєш, то маєш отримати болісний штраф. Нікому не хочеться, щоб у команд була спокуса вичавити максимум із одного сезону (з прицілом на ефект і в наступних сезонах), ризикуючи перевищити бюджет".

  ФІА виявила порушення фінансової діяльності Ред Булл за сезон-2021

"Особисто я сподіваюся, що штраф за перевищення бюджету буде жорстким і суворим, тому що таких порушень не можна допускати. Правила є правилами", - сказав Боттас.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та достроково став чемпіоном Формули-1.

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