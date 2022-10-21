Боттас: Штраф за перевищення бюджету має бути жорстким

Команди Формули-1, які перевищили бюджет, мають понести жорстке покарання.

Про це заявив пілот Альфа Ромео Вальттері Боттас.

"Мені здається, що правила є правила. Якщо ти їх порушуєш, то маєш отримати болісний штраф. Нікому не хочеться, щоб у команд була спокуса вичавити максимум із одного сезону (з прицілом на ефект і в наступних сезонах), ризикуючи перевищити бюджет".