Боттас: Штраф за перевищення бюджету має бути жорстким

Джерело - Racefans.net.
Команди Формули-1, які перевищили бюджет, мають понести жорстке покарання.
Про це заявив пілот Альфа Ромео Вальттері Боттас.
"Мені здається, що правила є правила. Якщо ти їх порушуєш, то маєш отримати болісний штраф. Нікому не хочеться, щоб у команд була спокуса вичавити максимум із одного сезону (з прицілом на ефект і в наступних сезонах), ризикуючи перевищити бюджет".
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"Особисто я сподіваюся, що штраф за перевищення бюджету буде жорстким і суворим, тому що таких порушень не можна допускати. Правила є правилами", - сказав Боттас.
Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та достроково став чемпіоном Формули-1.