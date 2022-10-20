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Збірна України розгромила Хорватію у відборі жіночого Євро-2023

Сьогодні 23:18 172 0
Українки очолюють турнірну таблицю групи 2
Збірна України розгромила Хорватію у відборі жіночого Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з футзалу в основному раунді відбору Євро-2023 здобула другу перемогу.

У першій грі групи 2, поєдинки якої приймає польська Познань, синьо-жовті здолали Нідерланди (5:2). Тепер же підопічні Олега Шайтанова розгромили хорваток - 5:1. В іншому матчі Польща поступилася Нідерландам. Українки очолюють турнірну таблицю групи 2.

Наступний поєдинок основного раунду підопічні Олега Шайтанова проведуть 22 жовтня проти Польщі (початок - о 20.00 за київським часом).

Фінальну частину Євро-2023 з футзалу серед жінок за участю чотирьох збірних заплановано на березень 2023 року. Відбірний цикл, як і раніше, складатиметься з двох стадій. Попередній раунд проходив 10-14 травня, а основний за участю 16-ти найсильніших команд триває. Чотири переможці груп вийдуть до фінальної частини.

Євро-2023 з футзалу серед жінок
Група 2
2 тур, 20 жовтня

Хорватія - Україна 1:5 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Стіпанчевич, 1:1 - 17 Рубан, 1:2 - 22 Титова (пен), 1:3 - 31 Дубицька, 1:4 - 32 Титова, 1:5 - 35 Форсюк

Хорватія: Северінскі - Славіца, Орешич, Матієвич, Стіпанчевич; Телішман, Бучич, Мійоц, Рогар, Трстеняк, Жагар, Вранич, Крог, Гайсер.

Україна: Кислова - Гриценко, Скибіна, Дубицька, Форсюк; Митрофанська, Терех, Васковець, Дрозд, Титова, Кирильчук, Воловенко, Бабенко, Рубан.

Попередження: Стіпанчевич (17), Трстеняк (33) - Воловенко (24).

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