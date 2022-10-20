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Перуджа Плотницького зіграє на клубному чемпіонаті світу

Сьогодні 22:40 163 0
Турнір відбудеться в грудні
Перуджа Плотницького зіграє на клубному чемпіонаті світу
#Олег Плотницький

Джерело - Tribuna.com.

Італійська Перуджа, за яку виступає український догравальник Олег Плотницький, зіграє на клубному чемпіонаті світу з волейболу, який відбудеться в Бразилії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перуджа отримала шанс виступити на ЧС після відмови польської Закси.

Учасниками ЧС також стануть Трентіно (Італія), Крузейро (Бразилія), Мінас (Бразилія), Рената (Бразилія), Пайкан (Іран).

Турнір відбудеться в грудні.

Нагадаємо, що Плотницький виступає в складі Перуджі з 2019 року. У складі команди він двічі вигравав Суперкубок Італії (2020 та 2021 роки) та став переможцем Кубка Італії-2022.

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