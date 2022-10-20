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Коростильова та Городинець завоювали золоті медалі на чемпіоні світу зі стрільби

Сьогодні 18:40 132 0
Коростильова та Городинець завоювали золоті медалі на чемпіоні світу зі стрільби
#Юлія Коростильова, #Максим Городинець

Джерело - Чемпіон.

Юлія Коростильова та Максим Городинець стали чемпіонами світу зі стрільби з малокаліберного пістолета (25 м, швидкострільний, змішана команда).

Українська пара гарно провела другий раунд і вийшла до фіналу, де довелося боротися проти індусів. Битва обіцяла бути важкою, що й трапилося - рахунок 14:14 і вирішальна серія, яку, як ви могли здогадатися, виграє українська пара (7 закритих мішеней проти 6)

Нагадаємо, що особистий старт на 25 м у чоловіків є олімпійським - там змагатимуться Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак. У дівчат швидкострільний пістолет є частиною кваліфікації в олімпійській вправі зі стрільби на 25 м, де виступлять Олена Костевич, Анастасія Німець та Юлія Коростильова.

Таким чином, Україна завершує змагальний день на четвертому місці у медальному заліку - ми поступаємося лише "зубрам" кульової стрільби, як Китай, Індія та США. Усього ж у скарбничці наших спортсменів сім нагород світової першості у Каїрі - 2 золота, 2 срібла та 3 бронзи.  

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