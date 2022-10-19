Президент UFC Вайт заснував Лігу ляпасів

Перший турнір PSL повинен відбутися до кінця року

Джерело - ESPN.

Президент UFC Дейна Вайт запустив Power Slap League - лігу з ударів ляпасами.

Про це повідомляє ESPN.

"Після тестування нам стало зрозуміло, що цей вид спорту має величезний потенціал, який мало чим відрізняється від перших років існування UFC. Усе буде структуровано та спроєктовано таким чином, щоб забезпечити певний рівень чесності у спорті та створити систему, яка дозволить безпечно рухатися вперед", - сказав Вайт.

Перший турнір PSL повинен відбутися до кінця року. Вайт заснував лігу разом зі своїм бізнес-партнером і ексвласником UFC Лоренцо Фертіттою, а також продюсером UFC Крейгом Піліджяном і операційним директором UFC Лоуренсом Епштейном.

Змагання PSL будуть проходити на UFC APEX в Лас-Вегасі, США.