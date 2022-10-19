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Дворазовий призер Олімпійських ігор підозрюється у вбивстві

Сьогодні 14:38 145 0
Дворазовий призер Олімпійських ігор підозрюється у вбивстві

Джерело - isport.ua.

Дворазовий призер Олімпіади Сушил Кумар звинувачується у вбивстві борця Сагара Джанкхада за участі ще 17 людей.

Повідомляється, що Кумар та його спільники викрали Джанкхада у травні минулого року.

Борець помер унаслідок отриманих травм. Мотивом убивства називають майнове питання.

Наразі індійський спортсмен та його спільники перебувають під слідством.

Кумара та всіх учасників було звинувачено у викраденні людей, пограбуванні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Раніше повідомлялося, що у США було застрелено ексгравця НБА Пейна.

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