Дворазовий призер Олімпійських ігор підозрюється у вбивстві

Дворазовий призер Олімпіади Сушил Кумар звинувачується у вбивстві борця Сагара Джанкхада за участі ще 17 людей.

Повідомляється, що Кумар та його спільники викрали Джанкхада у травні минулого року.

Борець помер унаслідок отриманих травм. Мотивом убивства називають майнове питання.

Наразі індійський спортсмен та його спільники перебувають під слідством.

Кумара та всіх учасників було звинувачено у викраденні людей, пограбуванні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Раніше повідомлялося, що у США було застрелено ексгравця НБА Пейна.