Дворазовий призер Олімпійських ігор підозрюється у вбивстві

Джерело - isport.ua.
Дворазовий призер Олімпіади Сушил Кумар звинувачується у вбивстві борця Сагара Джанкхада за участі ще 17 людей.
Повідомляється, що Кумар та його спільники викрали Джанкхада у травні минулого року.
Борець помер унаслідок отриманих травм. Мотивом убивства називають майнове питання.
Наразі індійський спортсмен та його спільники перебувають під слідством.
Кумара та всіх учасників було звинувачено у викраденні людей, пограбуванні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
Раніше повідомлялося, що у США було застрелено ексгравця НБА Пейна.