UFC заборонив бійцям та їхнім командам робити ставки на поєдинки

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат UFC заборонив бійцям та їхнім командам робити ставки на бої промоції.
Про це повідомляє інсайдер Аріель Хельвані.
"UFC щойно випустила пам’ятку для бійців та менеджерів щодо зміни їхньої політики поведінки спортсменів: бійцям UFC тепер заборонено робити ставки на будь-який бій UFC, незалежно від того, беруть участь вони в ньому чи ні. Але їм ще можна спонсорувати букмекерські контори", - сказав Хельвані.
У повідомленні організації йдеться, що рішення UFC пов’язане із чіткою вказівкою букмекерів.
UFC just issued this memo to fighters and managers regarding a change in their athlete conduct policy:— Ariel Helwani (@arielhelwani) October 17, 2022
UFC fighters are now prohibited from gambling on any UFC fight, regardless of if they are involved or not. They can still be sponsored just not allowed to bet at all. pic.twitter.com/6zhuIITxmx