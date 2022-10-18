UFC заборонив бійцям та їхнім командам робити ставки на поєдинки

Чемпіонат UFC заборонив бійцям та їхнім командам робити ставки на бої промоції.

Про це повідомляє інсайдер Аріель Хельвані.

"UFC щойно випустила пам’ятку для бійців та менеджерів щодо зміни їхньої політики поведінки спортсменів: бійцям UFC тепер заборонено робити ставки на будь-який бій UFC, незалежно від того, беруть участь вони в ньому чи ні. Але їм ще можна спонсорувати букмекерські контори", - сказав Хельвані.