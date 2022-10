UFC заборонив бійцям та їхнім командам робити ставки на поєдинки

Чемпіонат UFC заборонив бійцям та їхнім командам робити ставки на бої промоції.

Про це повідомляє інсайдер Аріель Хельвані.

У повідомленні організації йдеться, що рішення UFC пов’язане із чіткою вказівкою букмекерів.

UFC just issued this memo to fighters and managers regarding a change in their athlete conduct policy:



UFC fighters are now prohibited from gambling on any UFC fight, regardless of if they are involved or not. They can still be sponsored just not allowed to bet at all. pic.twitter.com/6zhuIITxmx