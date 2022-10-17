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Жіноча збірна України зіграє в кваліфікації до Олімпійських ігор

Сьогодні 18:40 322 0
Жіноча збірна України зіграє в кваліфікації до Олімпійських ігор
#Жіноча збірна України з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація волейболу запросила жіночу збірну України до участі в кваліфікаційному турнірі Олімпійських ігор.

Про це повідомив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

"Суперновина! Жіноча збірна України отримує запрошення на участь в Олімпійському кваліфікаційному турнірі. Наша збірна отримала це право завдяки високому (24) місцю в світовому рейтингу. Вітаю усе волейбольне співтовариство. Спасибі команді, тренерському колективу і особливо Володимиру Дубінському за виконану роботу", - написав Мельник.

До кваліфікації потрапляють ТОП-24 збірні світового рейтингу.

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