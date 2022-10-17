Міжнародна федерація волейболу запросила жіночу збірну України до участі в кваліфікаційному турнірі Олімпійських ігор.

Про це повідомив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

"Суперновина! Жіноча збірна України отримує запрошення на участь в Олімпійському кваліфікаційному турнірі. Наша збірна отримала це право завдяки високому (24) місцю в світовому рейтингу. Вітаю усе волейбольне співтовариство. Спасибі команді, тренерському колективу і особливо Володимиру Дубінському за виконану роботу", - написав Мельник.