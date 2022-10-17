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Збірна України здобула срібло на ЧС-2022 з кульової стрільби

Сьогодні 09:58 163 0
Першими у змаганнях стали представники США.
Збірна України здобула срібло на ЧС-2022 з кульової стрільби

Джерело - Чемпіон.

Збірна України виборола срібло на чемпіонаті світу 2022 року з кульової стрільби у Каїрі.

Чоловіча збірна України змогла здобути срібло у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 50м.

У фіналі Іван Ткаленко, Данило Гриник та Олексій Вятчин поступилися національній команді США – 10:16.

Бронзовий комплект нагород дістався спортсменам із Індії. Варто сказати, що для України це друга медаль.

Для України це вже друга нагорода на цьому турнірі – раніше "бронзу" у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів здобув Павло Коростильов.

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