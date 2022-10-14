NaVi підпише команду Valorant з росіянами в складі

Викуп гравців FPX Valorant складе близько 500 000 доларів

Джерело - BLIX.

Українська кіберспортивна команда NAVI досягла домовленості щодо підписання 5 гравців з дисципліни Valorant.

Про це повідомляє BLIX.

У склад української команди перейдуть росіяни Дмитро Suygetsu Ільюшин та Андрій Shao Кіпрський, а також українець Кирило ANGE1 Карасов, шведи Понтус Zyppan Еек та тренер Ерік d00mbr0s Сандгрен.

Викуп гравців FPX Valorant складе близько 500 000 доларів.

Також повідомляється, що NAVI планують підписати колишнього головного тренера Giants Олівера LATEKS Фахландера у якості помічника тренера.

Раніше NaVi оголосили про розставання з капітаном команди з Dota 2.