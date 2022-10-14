Головне
Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи
Вчора 21:41 645
Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:54 273
Минай зіграв внічию з Вересом у 7 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 267
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар змагань
Сьогодні 12:45 183
Туреччина наступає на п'яти Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 12:10 30698 2
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 09:22 2507
Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурюються грою та результатами клубу
Сьогодні 07:15 4889
Реал Сосьєдад розгромив Шериф, Трабзонспор знищив Монако: Результати 4 туру Ліги Європи
Вчора 23:58 769
Дніпро-1 дотиснув Вадуц у Лізі конференцій
Вчора 23:55 825
Динамо посідає останнє місце в групі Ліги Європи - у киян 0 очок після 4 турів
Вчора 22:30 519
Прямі трансляції

NaVi підпише команду Valorant з росіянами в складі

Сьогодні 17:53 138 0
Викуп гравців FPX Valorant складе близько 500 000 доларів
NaVi підпише команду Valorant з росіянами в складі
#Navi

Джерело - BLIX.

Українська кіберспортивна команда NAVI досягла домовленості щодо підписання 5 гравців з дисципліни Valorant.

Про це повідомляє BLIX.

У склад української команди перейдуть росіяни Дмитро Suygetsu Ільюшин та Андрій Shao Кіпрський, а також українець Кирило ANGE1 Карасов, шведи Понтус Zyppan Еек та тренер Ерік d00mbr0s Сандгрен.

Викуп гравців FPX Valorant складе близько 500 000 доларів.

Також повідомляється, що NAVI планують підписати колишнього головного тренера Giants Олівера LATEKS Фахландера у якості помічника тренера.

Раніше NaVi оголосили про розставання з капітаном команди з Dota 2.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 2507
Луческу пояснив поразку від Ренна Луческу пояснив поразку від Ренна 2564
Туреччина наступає на п'яти Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА Туреччина наступає на п'яти Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА 30698 2
Леоненко: "Скоро іноземні команди відмовлятимуться грати з українськими" - ВІДЕО Леоненко: "Скоро іноземні команди відмовлятимуться грати з українськими" - ВІДЕО 2418 5
Динамо - Ренн 0:1. Як це було Динамо - Ренн 0:1. Як це було 6768
Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурюються грою та результатами клубу Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурюються грою та результатами клубу 4889
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45574
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 28881
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12320
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3583 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93169 1
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51629