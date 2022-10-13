NaVi оголосили про розставання з капітаном команди з Dota 2

Джерело - navi.gg.
В складі Natus Vincere в ігровій дисципліні Dota 2 залишилося чотири гравці.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Капітан команди Олексій Solo Березін покидає клуб після більш ніж року виступів за "народжених перемагати".
Причиною такому рішенню став невихід команди в основну частину The International 2022. NAVI у плей-офф кваліфікації в турнірі Останній шанс поступилися спочатку T1, а потім Xtreme Gaming, що не дозволило їм пройти на головну першість року.
Склад NaVi з Dota 2:
Алік V-Tune Воробей
Володимир No[o]ne Міненко
Владислав laise Лайс
Георгій swedenstrong Зайналабідов
Раншіе NAVI вилетіли з Last Chance Qualifier The International 2022.