NaVi оголосили про розставання з капітаном команди з Dota 2

В складі Natus Vincere в ігровій дисципліні Dota 2 залишилося чотири гравці.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Капітан команди Олексій Solo Березін покидає клуб після більш ніж року виступів за "народжених перемагати".

Причиною такому рішенню став невихід команди в основну частину The International 2022. NAVI у плей-офф кваліфікації в турнірі Останній шанс поступилися спочатку T1, а потім Xtreme Gaming, що не дозволило їм пройти на головну першість року.

Склад NaVi з Dota 2:

Алік V-Tune Воробей

Володимир No[o]ne Міненко

Владислав laise Лайс

Георгій swedenstrong Зайналабідов

Раншіе NAVI вилетіли з Last Chance Qualifier The International 2022.