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Візер: Покаравши росіян, ми б відправили їх на фронт

Вчора 22:21 162 0
Президент Міжнародної федерації дзюдо розповів про повернення росіян
Візер: Покаравши росіян, ми б відправили їх на фронт

Джерело - Inside the games.

Міжнародна федерація дзюдо  врятувала життя багатьох російських та білоруських спортсменів, дозволивши їм брати участь у змаганнях.

Про це заявив президент IJF Маріус Візер.

"Покарати спортсменів через поточну ситуацію - не вихід для мене. Рішення - дозволити їм прийти, спробувати побудувати міст. Цей міст має бути відновлений між міжнародною спільнотою та Росією. Для мене спорт є єдиним чинним потенційним мостом у складній ситуації".

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"Покарання російських спортсменів суворе, тому що багато хто служить в армії та поліції, але вони вирішили займатися спортом, а не йти на фронт. Отже, покаравши їх, ми б відправили їх на фронт. Не призначивши покарання, ми врятували життя з обох сторін", - сказав Візер.

Нагадаємо, Литвиненко здобула першу медаль для України на чемпіонаті світу з дзюдо.

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