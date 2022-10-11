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На Кіровоградщині помер заслужений тренер України Приймак

Сьогодні 19:21 197 0
На Кіровоградщині помер заслужений тренер України Приймак

Джерело - Чемпіон.

Відійшов у вічність заслужений тренер України, перший тренер учасниці Олімпіади-2020 у Токіо Тетяни Мельник, Вадим Приймак.

Про це повідомляє президент ФЛАКО Микола Грицай.

«Жахлива звістка надійшла з Олександрівки. Відійшов у вічність заслужений тренер України, справжній професіонал Вадим Михайлович Приймак. Це непоправна втрата для легкої атлетики не тільки Кіровоградщини, а й усієї України. Ще зовсім нещодавно він був у Кропивницькому на відкритому чемпіонаті області з легкої атлетики. Тоді він привіз команду спортсменів та разом з усіма вручав нагороди після змагань.

На початку вересня він зібрав команду легкоатлетів та повіз їх на чемпіонат України в Івано-Франківськ. Після приїзду додому він відчув себе зле та потрапив по лікарні в Олександрівці. Згодом потрапив до реанімації кропивницької лікарні. Коли йому стало краще, він телефонував кожному причетному до легкої атлетики області та просив провести чемпіонат області з легкоатлетичного кросу пам’яті Миколи Іванова у Бірках, просив дотримуватися традицій та не переносити турнір. Хвилювався, щоб для дітей придбали іграшки, переживав, щоб подбали про тренерів… До останнього він перебував в реанімації лікарні…

Боляче від того, що серце Вадима Михайловича зупинилося. Але він назавжди залишитися у пам’яті рідних, колег, друзів активним, життєрадісним, відкритим. Щирі співчуття близьким! Про час і місце прощання повідомимо незабаром», - йдеться у повідомленні.

 

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