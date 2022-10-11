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Українські шахісти завоювали три медалі на клубному Кубку Європи-2022

Сьогодні 17:39 133 0
Українські шахісти завоювали три медалі на клубному Кубку Європи-2022

Джерело - ukrinform.uа.

Українські шахісти взяли участь у клубному Кубку Європи-2022, що відбувся в австрійському Майргофені.

Українки Анна Ушеніна та Юлія Осьмак здобули перемогу на жіночому турнірі в складі австрійської команди ASVOe Pamhagen.

Анна Музичук завоювала "бронзу" в складі команди з Монако Cercle d’Echecs de Monte-Carlo.

Українська команда Blue & Yellow, яку представляли Наталія Букса, Інна Гапоненко, Євгенія Долуханова та Діана Тарлєва, стала дев’ятою.

У відкритому турнірі "бронзу" завоювали українці Юрій Криворучко, Юрій Кузубов, Сергій Федорчук та Костянтин Тарлєв, які виступали в складі німецького колективу Schachclub Viernheim 1934e.V.

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