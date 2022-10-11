Литвиненко здобула першу медаль для України на чемпіонаті світу з дзюдо

У Ташкенті (Узбекистан) триває XXXV чемпіонат світу з дзюдо.

Джерело - Чемпіон.

Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу-2022 з дзюдо.

Бронзовою призеркою дорослої світової першості стала 18-річна Єлизавета Литвиненко, яка виступає у ваговій категорії до 78 кг. У бронзовому фіналі 18-річна дебютантка ЧС за 23 секунди впевнено перемогла олімпійську чемпіонку-2020 32-річну японку Сорі Хамаду

Дзюдоїстка розпочала шлях на турнірі з другого раунду змагань і до виграшу "бронзи" виграла чотири сутички, програла при цьому лише одну - у півфіналі представниці Китаю Ма Чженьчжао, пропустивши прийом на останніх секундах.

Раніше Білодід стала сьомою на ЧС-2022 в Узбекистані.