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Литвиненко здобула першу медаль для України на чемпіонаті світу з дзюдо

Сьогодні 16:10 152 0
У Ташкенті (Узбекистан) триває XXXV чемпіонат світу з дзюдо.
Литвиненко здобула першу медаль для України на чемпіонаті світу з дзюдо

Джерело - Чемпіон.

Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу-2022 з дзюдо.

Бронзовою призеркою дорослої світової першості стала 18-річна Єлизавета Литвиненко, яка виступає у ваговій категорії до 78 кг. У бронзовому фіналі 18-річна дебютантка ЧС за 23 секунди впевнено перемогла олімпійську чемпіонку-2020 32-річну японку  Сорі Хамаду

Дзюдоїстка розпочала шлях на турнірі з другого раунду змагань і до виграшу "бронзи" виграла чотири сутички, програла при цьому лише одну - у півфіналі представниці Китаю Ма Чженьчжао, пропустивши прийом на останніх секундах.

Раніше Білодід стала сьомою на ЧС-2022 в Узбекистані.

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