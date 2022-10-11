Далквіст: Якщо росіян допустять до змагань, буде бойкот

Міжнародна федерація лижного спорту може повернути росіян

Джерело - SVT.

Триразова призерка Олімпійських ігор з лижного спорту Мая Далквіст зі Швеції готова бойкотувати змагання, якщо до них знову допустять російських та білоруських спортсменів.

Про це вона заявила порталу SVT.

"Це більше, ніж спорт. Якщо подібне станеться, це навіть не обговорюватиметься - буде бойкот. Не розумію, якими аргументами вони послуговуються для повернення росіян, коли триває війна. Ситуація не змінилася з того часу, як їх було усунуто", - сказала Далквіст.

Рішення щодо допуску росіян та білорусів до змагань Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) планує розглянути 22 жовтня.