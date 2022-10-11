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Шумахер: Ферстаппен може побити рекорди Гамільтона та Міхаеля

Сьогодні 13:38 237 0
Колишній пілот Ф-1 прокоментував перемогу
Шумахер: Ферстаппен може побити рекорди Гамільтона та Міхаеля
#Red Bull, #Льюїс Гамільтон, #Формула 1, #Ральф Шумахер, #Міхаель Шумахер

Джерело - Sky Sport Deutschland.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен може побити рекорди Льюїса Гамільтона та Міхаеля Шумахера.

Про це заявив колишній гонщик Ф-1 Ральф Шумахер.

"Вітаю Макса Ферстаппена з другим чемпіонством. Він провів неймовірний сезон, особливо з огляду на такий важкий старт - йому часто не щастило. Загалом гонщик Ред Булл переміг заслужено, безперечно. Ми бачили, як сильні пілоти домінують разом із командою, але Ферстаппен разюче виступає і стосовно напарника Серхіо Переса - це вражає мене найбільше".

  Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та достроково став чемпіоном Формули-1

"І йому лише 25 років. Однак, вважаю, що прямо зараз трохи передчасно міркувати, чи він поб’є рекорди Льюїса Гамільтона і Міхаеля. Гадаю, сам Ферстаппен теж поки що не націлюється на це. Попереду довгий шлях. З погляду пілотажної майстерності він, безумовно, здатний на цей.  Однак ми знаємо, що у Формулі-1 є багато факторів, на які гонщик не завжди може впливати", - сказав Шумахер.

Міхаель Шумахер і Льюїс Гемілтон по сім разів ставали чемпіонами.

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