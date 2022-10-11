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NAVI вилетіли з Last Chance Qualifier The International 2022

Сьогодні 12:58 163 0
Українська команда зупинилася в другому колі нижньої сітки
NAVI вилетіли з Last Chance Qualifier The International 2022
#Navi

Джерело - Чемпіон.

Українська команда NAVI завершила виступи у Last Chance Qualifier до The International 2022.

"Народжені перемагати" поступилися китайські команді Xtreme Gaming у другому раунді нижньої сітки з рахунком 2:1.

Natus Vincere посіли 7-8 місце і залишили турнір.

Вже 15 жовтня 20 команд, поділені на дві групи розпочнуть груповий етап The International.

20 жовтня розпочнуться головні матчі турніру, й у фіналі 30 жовтня ми дізнаємось, хто стане переможцем The International 2022 та як розподілиться призовий фонд, який на даний момент складає $13,243,667.

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