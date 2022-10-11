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Магучіх: Уявити не можу, щоб ми стрибали разом з Ласіцкене

Сьогодні 10:57 221 0
Українка прокоментувала можливе повернення російських спортсменів
Магучіх: Уявити не можу, щоб ми стрибали разом з Ласіцкене
#Ярослава Магучіх

Джерело - Суспільне.

Російських спортсменів не мають допускати до міжнародних змагань.

Про це заявила українська легкоатлетка Ярослава Магучіх.

"Не знаю, чи допустять їх. До Олімпіади залишилось ще два роки. Але після публікації кадрів з Ізюма я б не хотіла цього. Люди лише відійшли після Бучі, і тут знову... Після подібних кадрів я не розумію, як російські спортсмени можуть змагатися на міжнародному рівні та представляти свою країну. Країну, яка є агресором і робить страшні речі з цивільним населенням".

  У росії можуть створити добровольчі загони з професійних спортсменів

"Це жахливо. Я думаю, наша спортивна спільнота буде робити все, щоб їх не допустили. Чесно кажучи, з Марією Ласіцкене мені не буде комфортно змагатися в одному секторі. Уже не ті стосунки. Звичайно, перемагати хочеться, але навіть зараз я уявити не можу, щоб ми стрибали разом", - сказала Магучіх.

Нагадаємо, Магучіх - у ТОП-10 в рейтингу найкращих легкоатлеток світу.

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