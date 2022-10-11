Магучіх: Уявити не можу, щоб ми стрибали разом з Ласіцкене

Російських спортсменів не мають допускати до міжнародних змагань.

Про це заявила українська легкоатлетка Ярослава Магучіх.

"Не знаю, чи допустять їх. До Олімпіади залишилось ще два роки. Але після публікації кадрів з Ізюма я б не хотіла цього. Люди лише відійшли після Бучі, і тут знову... Після подібних кадрів я не розумію, як російські спортсмени можуть змагатися на міжнародному рівні та представляти свою країну. Країну, яка є агресором і робить страшні речі з цивільним населенням".