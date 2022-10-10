Головне
Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024
Вчора 13:42 3083
Миколенка треба продати: фани Евертона суперечливо коментують гру українця в матчі з МЮ
Сьогодні 07:10 4532 1
Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Удінезе, Спеція з Коваленком поступилася Монці: результати матчів Серії А
Вчора 23:42 685
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:50 2841
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:14 1994
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Вчора 21:52 271
Евертон - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Вчора 21:00 879
Динамо розгромило Рух у 6 турі УПЛ
Вчора 20:13 788
Минай та Кривбас розписали мирову в 6 турі УПЛ
Вчора 17:05 333
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція
Вчора 16:11 362
Прямі трансляції

Україна отримала ліцензію на Олімпіаду-2024 у стендовій стрільбі

Сьогодні 08:54 158 0
Україна здобула першу ліцензію на Олімпійські ігри-202
Україна отримала ліцензію на Олімпіаду-2024 у стендовій стрільбі

Джерело - suspilne.media.

На чемпіонаті світу зі стендової стрільбі в Осієку (Хорватія) визначилися чергові володарі путівок на Олімпійські ігри-2024 у Парижі (Франція).

Одна з олімпійських перепусток дісталася українці Ірині Маловічко. 28-річна одеситка за підсумками відбору увійшла до вісімки найкращих учасниць турніру. Це дозволило їй змагатися за олімпійську ліцензію та за потрапляння до топ-четвірки учасниць, між якими розігрувалися медалі світової першості.

У передфінальному раунді Маловічко закрила 25 мішеней, показавши п'ятий результат. До медального фіналу ЧС-2022 кваліфікувалися італійка Діана Бакозі (28 балів), словачка Ванеса Хокова, британка Ембер Гілл та американка Саманта Сімонтон (у всіх - по 27).

Та з огляду на те, що Гілл підходила до змагань в Осієку вже з олімпійською путівкою, її результат не враховували в подальшому розіграшу ліцензій. Це дозволило Маловічко отримати ліцензію для України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 2841
Динамо - Рух: де дивитися матч УПЛ Динамо - Рух: де дивитися матч УПЛ 2225
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 1994
Миколенка треба продати: фани Евертона суперечливо коментують гру українця в матчі з МЮ Миколенка треба продати: фани Евертона суперечливо коментують гру українця в матчі з МЮ 4532 1
Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024 Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024 3083
СК Дніпро-1 - Зоря: де дивитися матч УПЛ СК Дніпро-1 - Зоря: де дивитися матч УПЛ 1283
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 28787
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6744
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 28554 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99020
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61031
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 56194 1