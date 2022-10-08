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Гаслі замінить Алонсо у складі команди Альпін

Вчора 23:25 167 0
Алонсо покине Альпін
Гаслі замінить Алонсо у складі команди Альпін
#Фернандо Алонсо, #Альпін, #Гаслі

Джерело - alpinecars.

Французький гонщик П'єр Гаслі стане другим пілотом команди Альпін від сезону 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт французької команди.

У складі Альпін чинний пілот Альфа Таурі замінить дворазового чемпіона світу Фернандо Алонсо. Останній після закінчення поточного сезону перейде до Астон Мартін, де посяде вакантне місце Себастьяна Феттеля, який раніше оголосив про закінчення кар'єри у Формулі-1.

Гаслі у Ф-1 провів 103 гонки, здобув 1 перемогу та тричі фінішував на подіумі.

Пілота у складі Альфа Таурі замінить гонщик Нік де Вріс, який стане напарником Юки Цуноди.

Раніше Перес святкував перемогу на Гран-прі Сінгапуру.

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