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У чоловічій гандбольній українській Суперлізі зіграють 6 клубів

Сьогодні 12:40 154 0
Визначились учасники нового сезону у чоловічій гандбольній Суперлізі України
У чоловічій гандбольній українській Суперлізі зіграють 6 клубів
#Мотор

Джерело - handball.net.ua.

Визначився список клубів-учасників нового сезону в чоловічій гандбольній Суперлізі України.

Про це повідомляє пресслужба федерації гандболу України.

У чемпіонаті зіграють 6 клубів: Мотор (Запоріжжя), Донбас (Донецький регіон), Одеса (Одеса), Карпати-ШВСМ (Ужгород), ЦСКА-ШВСМ (Київ), СКА (Львів).

Команди у чоловічій Суперлізі гратимуть за системою календаря зі з’їзними турами. 1-й тур запланований на 21 - 23 жовтня. 

На І етапі чемпіонати команди будуть поділені на дві групи: група А (СКА, Карпати-ШВСМ та ЦСКА-ШВСМ) і група Б (Мотор, Донбас, Одеса). 

1-й та 3-й тур команди гратимуть всередині своїх груп, 2-й та 4-й тур команди гратимуть із суперниками з іншої групи. 

Згідно турнірних таблиць груп А та Б після чотирьох турів заплановані матчі плей-оф: 1А - 3Б, 2А - 2Б, 3А - 1Б. 

Три команди переможниці пар плей-офф потраплять до групи А, яка у фінальному турі розіграє 1-3 підсумкові місця чемпіонату.  

Три команди, що зазнають поразок у парах плей-оф, потраплять до групи Б, яка у фінальному турі розіграє 4-6 підсумкові місця чемпіонату. 

У календарі сезону також передбачено проведення Кубка України, що матиме три стадії: 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та Фінал чотирьох. 

Ведеться робота з організації чемпіонату України у жіночій Суперлізі, жіночій Вищій лізі, чоловічій Вищій лізі. Старт чемпіонатів цих дивізіонів планується наприкінці жовтня та в листопаді.  

Раніше визначилися суперники Мотора в груповому етапі Ліги Європи.

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