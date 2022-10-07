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Збірна України стартувала з перемоги у відборі ЧС-2024

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Вдалий старт для національної команди з футзалу
Збірна України стартувала з перемоги у відборі ЧС-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в основному раунді відбору чемпіонату світу 2024 року з футзалу обіграла Косово.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Наступний поєдинок основного раунду наша команда проведе проти Нідерландів 11 жовтня.

ЧС-2024 - Європейська кваліфікація
Основний раунд. Група 11
07 жовтня

Україна — Косово 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Кастраті, 1:1 - 15 Чернявський, 2:1 - 24 Корсун, 3:1 - 27 Мельник

На 39-й хвилині Мельник (У) не реалізував дабл-пенальті.

Україна: Ципун — Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич; Сухов, Радевич, Малишко, Мельник, Лебідь, Микитюк, Сірий, Абакшин, Фаренюк.

Косово: Рамадані — Кастраті, Кельменді, Маджаррай, Руковці; Бечірі, Дакай, Хаджіджай, Муртезі, Дервішай, Саліху, Нішорі, Кворрі.

Попереджені: Кворрі (4), Маджаррай (21).

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