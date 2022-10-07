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Ядов став сьомим на ЧС-2022 в Узбекистані

Сьогодні 17:39 106 0
У Ташкенті (Узбекистан) триває XXXV чемпіонат світу з дзюдо.
Ядов став сьомим на ЧС-2022 в Узбекистані
#Богдан Ядов

Джерело - Чемпіон.

У другий день змагань на чемпіонаті світу з дзюдо у Ташкенті розіграли два комплекти нагород: у чоловіків у ваговій категорії до 66 кг, у жінок - до 52 кг.

Триразовим чемпіоном світу став олімпійський чемпіон японець Хіфумі Абе, який у фіналі переміг співвітчизника Йоширу Маруяму.

Українець Богдан Ядов дійшов до чвертьфіналу, де поступився майбутньому бронзовому призеру Денису Вієру з Молдови. У втішній сутичці за вихід до "малого фіналу" за "бронзу" киянин програв італійцю Еліосу Манці, посівши у підсумку 7-е місце.

Каро Марандян із Кременчука завершив виступ в 1/8 фіналу після зустрічі з Вашою Маргелашвілі із Грузії.

У жінок своє третє "золото" на чемпіонатах світу виграла олімпійська чемпіонка японка Ута Абе. "Срібло" - у британки Челсі Джайлс, бронзовими призерками стали олімпійська чемпіонка Дістрія Красничі з Косова та француженка Амандін Бушар.

Українки у цій вазі не виступали.

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