Головне
Динамо поступилось Ренну у 3 турі Ліги Європи
Вчора 23:53 662
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Сьогодні 15:36 1015
Динамо профінансує відновлення відділення Чернігівської лікарні
Сьогодні 14:06 173
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії
Сьогодні 11:11 29501 2
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо
Сьогодні 00:05 4975
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 00:01 1890
Арсенал розгромив Буде-Глімт, Шериф з Ковалем поступився Реал Сосьєдаду. Результати 3 туру Ліги Європи
Вчора 23:59 823
Ренн - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 23:51 10158
Динамо після голу Циганкова зрівняло рахунок у матчі з Ренном
Вчора 22:53 511
Динамо пропускає від Ренна на 23-й хвилині матчу
Вчора 22:43 348
Прямі трансляції

The International 2022: Last Chance Qualifier - українськомовні стріми та які шанси у NAVI потрапити на головний етап турніру

Сьогодні 15:25 144 0
The International 2022: Last Chance Qualifier - українськомовні стріми та які шанси у NAVI потрапити на головний етап турніру

Джерело - Чемпіон.

Вже в суботу, 8 жовтня розпочнеться Last Chance кваліфікація на головний кіберспортивний турнір з Dota 2 - The International 2022. 12 команд, поділені на дві групи, змагатимуться за 2 останні слоти на TI! 

Команда NAVI опинилась у групі А і 8 жовтня, в перший день Останнього шансу Народжені перемагати зустрінуться з командами Nouns, Polaris та Tempest. Аналітики Parimatch прогнозують перемогу NAVI в усіх трьох суботніх матчах, проте далі команді буде складніше. 

Українськомовний стрім матчів Last Chance Qualifier за підтримки Parimatch проводитимуть sh4dowehhh , tekcac , taitake та ghostik

Кваліфікації Останнього шансу триватимуть до 12 жовтня - тоді учасники визначать 2 найсильніші команди, які отримають слоти на The International 2022. 

Вже 15 жовтня 20 команд, поділені на дві групи розпочнуть груповий етап The International. 20 жовтня розпочнуться головні матчі турніру, й у фіналі 30 жовтня ми дізнаємось, хто стане переможцем The International 2022 та як розподілиться призовий фонд, який на даний момент складає $13,243,667. 

Дивись українськомовний стрім матчів та заряджай на The International! 

Коментарі ()
Популярне зараз
21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 4827
Ренн - Динамо 2:1. Як це було Ренн - Динамо 2:1. Як це було 10158
СК Дніпро-1 - Вадуц: де дивитися матч Ліги конференцій СК Дніпро-1 - Вадуц: де дивитися матч Ліги конференцій 2442
Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів 11482 8
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо 4975
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії 29501 2
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28561 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1248
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 20632 1
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 60982
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24993
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7388