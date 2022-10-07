The International 2022: Last Chance Qualifier - українськомовні стріми та які шанси у NAVI потрапити на головний етап турніру

Джерело - Чемпіон.

Вже в суботу, 8 жовтня розпочнеться Last Chance кваліфікація на головний кіберспортивний турнір з Dota 2 - The International 2022. 12 команд, поділені на дві групи, змагатимуться за 2 останні слоти на TI!

Команда NAVI опинилась у групі А і 8 жовтня, в перший день Останнього шансу Народжені перемагати зустрінуться з командами Nouns, Polaris та Tempest. Аналітики Parimatch прогнозують перемогу NAVI в усіх трьох суботніх матчах, проте далі команді буде складніше.

Українськомовний стрім матчів Last Chance Qualifier за підтримки Parimatch проводитимуть sh4dowehhh , tekcac , taitake та ghostik .

Кваліфікації Останнього шансу триватимуть до 12 жовтня - тоді учасники визначать 2 найсильніші команди, які отримають слоти на The International 2022.

Вже 15 жовтня 20 команд, поділені на дві групи розпочнуть груповий етап The International. 20 жовтня розпочнуться головні матчі турніру, й у фіналі 30 жовтня ми дізнаємось, хто стане переможцем The International 2022 та як розподілиться призовий фонд, який на даний момент складає $13,243,667.

Дивись українськомовний стрім матчів та заряджай на The International!