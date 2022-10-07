Магучіх: Є мета встановити світовий рекорд

Висоту 210 см Ярослава не змогла взяти з трьох спроб

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх має намір побити світовий рекорд, який тримається вже 35 років.

Про це вона розповіла порталу Obozrevatel.com.

"У мене максимальний результат на тренуванні - це 1,97 м, вище я не стрибала. На тренуваннях ми тільки відпрацьовуємо техніку, а потім, на змаганнях, вже в принципі не важливо, яка висота, треба просто зробити все те саме. Може трохи швидше побігти і все".

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"Але, звісно, є мета, є мрія у спорті - встановити світовий рекорд, як і у багатьох атлетів. Я також хочу ще раз вписати Україну в історію. А там - побачимо", - сказала Магучіх.

Найкращий результат Магучіх у стрибках на відкритому повітрі 205 см, який вона показала у вересні цього року на етапі Діамантової ліги в Брюселі.

Висоту 210 см Ярослава не змогла взяти з трьох спроб