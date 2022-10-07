Головне
Динамо поступилось Ренну у 3 турі Ліги Європи
Вчора 23:53 633
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії
Сьогодні 11:11 29437 2
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо
Сьогодні 00:05 4801
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 00:01 1854
Арсенал розгромив Буде-Глімт, Шериф з Ковалем поступився Реал Сосьєдаду. Результати 3 туру Ліги Європи
Вчора 23:59 788
Ренн - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 23:51 10106
Динамо після голу Циганкова зрівняло рахунок у матчі з Ренном
Вчора 22:53 499
Динамо пропускає від Ренна на 23-й хвилині матчу
Вчора 22:43 338
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:31 2145
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Вчора 22:21 902
Прямі трансляції

Магучіх: Після ЧС Ласіцкене написала мені та Геращенко

Сьогодні 11:52 251 0
Українка розповіла про спілкування з російською спортсменкою
Магучіх: Після ЧС Ласіцкене написала мені та Геращенко
#Ірина Геращенко, #Марія Ласіцкене, #Ярослава Магучіх

Джерело - Obozrevatel.com.

Росіянка Марія Ласіцкене писала листа українкам Ярославі Магучіх та Ірині Геращенко після чемпіонату світу в Юджині.

Про це Магучіх розповіла порталу Obozrevatel.

"Чесно кажучи, її лист - це був повний крінж. І тоді Юлія Левченко правильно написала, що ви не виступаєте, бо ви - росіяни, а нас вбивають, бо ми - українці. Це слова Юлії, і вона правильно написала. Сама Ласіцкене нам нічого не писала. Тільки після чемпіонату світу вона написала мені та Ірі Геращенко, що їй шкода, вона думала, що її слова на початку війни нам ніяк не допоможуть".

  Актуально: Магучіх - у ТОП-10 в рейтингу найкращих легкоатлеток світу

"Чесно, це виглядало так: я могла б написати, але нічого не написала, тому пишу зараз. І це після того, як усі ЗМІ та всі українські спортсмени розповідали, що відбувається, ось така реакція... Тож це було крінжово", - сказала Магучіх.

Нагадаємо, Магучіх взяла участь у Нью-йоркському тижні моди.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ренн - Динамо 2:1. Як це було Ренн - Динамо 2:1. Як це було 10106
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії 29437 2
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо 4801
Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів 10611 6
21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 4764
СК Дніпро-1 - Вадуц: де дивитися матч Ліги конференцій СК Дніпро-1 - Вадуц: де дивитися матч Ліги конференцій 2418
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93021 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 98922
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4268
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 23816
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 60980
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5220