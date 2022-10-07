Магучіх: Після ЧС Ласіцкене написала мені та Геращенко

Джерело - Obozrevatel.com.
Росіянка Марія Ласіцкене писала листа українкам Ярославі Магучіх та Ірині Геращенко після чемпіонату світу в Юджині.
Про це Магучіх розповіла порталу Obozrevatel.
"Чесно кажучи, її лист - це був повний крінж. І тоді Юлія Левченко правильно написала, що ви не виступаєте, бо ви - росіяни, а нас вбивають, бо ми - українці. Це слова Юлії, і вона правильно написала. Сама Ласіцкене нам нічого не писала. Тільки після чемпіонату світу вона написала мені та Ірі Геращенко, що їй шкода, вона думала, що її слова на початку війни нам ніяк не допоможуть".
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"Чесно, це виглядало так: я могла б написати, але нічого не написала, тому пишу зараз. І це після того, як усі ЗМІ та всі українські спортсмени розповідали, що відбувається, ось така реакція... Тож це було крінжово", - сказала Магучіх.
Нагадаємо, Магучіх взяла участь у Нью-йоркському тижні моди.