Магучіх: Після ЧС Ласіцкене написала мені та Геращенко

Росіянка Марія Ласіцкене писала листа українкам Ярославі Магучіх та Ірині Геращенко після чемпіонату світу в Юджині.

Про це Магучіх розповіла порталу Obozrevatel.

"Чесно кажучи, її лист - це був повний крінж. І тоді Юлія Левченко правильно написала, що ви не виступаєте, бо ви - росіяни, а нас вбивають, бо ми - українці. Це слова Юлії, і вона правильно написала. Сама Ласіцкене нам нічого не писала. Тільки після чемпіонату світу вона написала мені та Ірі Геращенко, що їй шкода, вона думала, що її слова на початку війни нам ніяк не допоможуть".