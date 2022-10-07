Головне
Динамо поступилось Ренну у 3 турі Ліги Європи
Вчора 23:53 598
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії
Сьогодні 11:11 29230 2
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо
Сьогодні 00:05 4465
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 00:01 1795
Арсенал розгромив Буде-Глімт, Шериф з Ковалем поступився Реал Сосьєдаду. Результати 3 туру Ліги Європи
Вчора 23:59 751
Ренн - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 23:51 10028
Динамо після голу Циганкова зрівняло рахунок у матчі з Ренном
Вчора 22:53 489
Динамо пропускає від Ренна на 23-й хвилині матчу
Вчора 22:43 330
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:31 2138
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Вчора 22:21 887
Прямі трансляції

Беленюк: Я не можу сказати на 100%, що буду до чогось готуватися

Сьогодні 10:42 138 0
Беленюк: Я не можу сказати на 100%, що буду до чогось готуватися

Джерело - Суспільне.

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк ен вирішив долю своєї спортивної кар’єри.

Про це він розповів Суспільному.

"Життя покаже щодо спортивної кар’єри. Пріоритет наразі в усіх українців один - це перемога у війні. Ми докладаємо максимум сил, щоб вона настала якомога скоріше. Наразі я не можу сказати на 100%, що буду до чогось готуватися. Якщо я буду відчувати, що я в хорошій формі, то так. Мене ж не будуть брати виключно за те, що я - Жан Беленюк", - сказав борець.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії 29230 2
СК Дніпро-1 - Вадуц: де дивитися матч Ліги конференцій СК Дніпро-1 - Вадуц: де дивитися матч Ліги конференцій 2393
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо 4465
Ренн - Динамо 2:1. Як це було Ренн - Динамо 2:1. Як це було 10028
Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів 9554 6
21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 4696
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 84858
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8031
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 60980
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5220
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31562 2
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 186446