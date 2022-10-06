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Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця

Вчора 22:31 2047 0
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

22 вересня стартував новий чемпіонат України з волейболу серед чоловіків, який має назву Суперліга України-Будінвест 2022-2023.

Вперше його проводить нещодавно створена Професіональна волейбольна ліга України.

Усі матчі чемпіонату, причому як у чоловіків, так і у жінок, заплановано зіграти у Чернівцях, де спеціально підготовлено зал, який відповідає всім вимогам міжнародних волейбольних стандартів. Є місця для розміщення всіх команд, а у разі оголошення повітряної тривоги під час гри передбачено бомбосховище.

У чоловічій Суперлізі грають 8 команд: Епіцентр-Подоляни (Городок, Хмельницька область), Прометей (Дніпро), Юракадемія (Харків), Житичі-Полісся (Житомир), МХП-Вінниця (Тростянець, Вінницька область), Решетилівка (Полтавська область), Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо (Тернопіль), Барком-збірна України U-18 (Львів).

Матчі чемпіонату України показують телеканали XSPORT та XSPORT+.

Суперліга України-Будінвест 2022-2023
Чоловіки
Тур 1
22 вересня

16.00 Прометей - Барком-збірна України U-18 - 3:0 (25:17, 25:18, 25:17)

19.00 Юракадемія - МХП-Вінниця - 2:3 (25:23, 22:5, 19:25, 25:18, 18:20)

23 вересня

16.00 Решетилівка - Поліція охорони ЗУНУ-Динамо - 3:0 (25:22, 25:15, 25:18)

19.00 Житичі-Полісся - Епіцентр-Подоляни - 0:3 (22:25, 22:25, 15:25)

24 вересня

12.00 МХП-Вінниця - Прометей - 0:3 (19:25, 17:25, 17:25)

15:00 Барком-збірна України U-18 - Юракадемія - 0:3 (21:25, 30:32, 20:25)

25 вересня

12.00 Епіцентр-Подоляни - Решетилівка - 3:1 (25:17, 26:28, 25:18, 25:11)

15.00 Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо - Житичі-Полісся - 1:3 (25:21, 23:25, 26:28, 23:25)

Тур 2

4 жовтня, вівторок

Епіцентр-Подоляни – Барком-Збірна України U-18 - 3:0 (25:22, 25:20, 25:22)

Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо – ВК МХП-Вінниця - 0:3 (23:25, 17:25, 21:25)

5 жовтня, середа

ВСК Юракадемія – ВК Решетилівка - 3:2 (23:25, 25:14, 23:25, 25:14, 15:10)

ВК Прометей – ВК Житичі-Полісся - 3:0 (25:17, 25:21, 25:14)

6 жовтня, четвер

Барком-Збірна України U-18 – ВК МХП-Вінниця - 0:3 (21:25, 26:28, 19:25)

Епіцентр-Подоляни – Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо - 3:0 (25:12, 25:19, 25:20)

7 жовтня, п’ятниця

16:00 ВК Житичі-Полісся – ВК Решетилівка

19:00 ВК Прометей – ВСК Юракадемія

8 жовтня, субота

12:00 ВК МХП-Вінниця – Епіцентр-Подоляни

15:00 Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо – Барком-Збірна України U-18

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