Головне
Шахтар поступився Реалу у 3 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 259
ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою, Челсі розгромив Мілан. Результати 3 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 410
Реал - Шахтар 2:1. Як це було
Вчора 23:51 11953
Зубков забив шедевральний гол Реалу боковим ударом у падінні - ВІДЕО
Вчора 22:59 3975
Рух U-19 вийшов у другий раунд Юнацької Ліги УЄФА
Вчора 21:13 278
Мудрик та Швед - у старті Шахтаря на матч з Реалом
Вчора 20:39 405
Реал Мадрид - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 18:01 3096
Чемпіонат України з хокею: календар змагань
Вчора 18:00 304
Favbet Foundation передав для ЗСУ позашляховик та чергову партію дронів
Вчора 16:57 149
Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА
Вчора 16:53 4583
Прямі трансляції

Збірна України зі стрибків у воду вимагає звільнення головного тренера

Вчора 23:09 245 0
Збірна України зі стрибків у воду вимагає звільнення головного тренера
Збірна України зі стрибків у воду вимагає звільнення головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Очільник тренерської ради Федерації України зі стрибків у воду та тренер Ілля Целютін опублікував лист на ім’я міністра спорту Вадима Гутцайта з проханням припинити повноваження головного тренера команди Іллі Кваші.

Про це він повідомив у Facebook.

"Тренери та спортсмени штатної національної збірної команди України зі стрибків у воду вже втомилися від ситуації, яка склалася.

Останні дописи головного тренера остаточно розірвали комунікацію між нами. За підтримкою ми звернулися до міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Вся команда сподівається, що наш голос буде почутий", - написав Целютін.

Лист підписали Олексій Середа, Софія Лискун, Ганна Письменська та інші.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал - Шахтар 2:1. Як це було Реал - Шахтар 2:1. Як це було 11953
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 21578
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція Ренн - Динамо: онлайн-трансляція 4690
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 7465
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 7314 4
Реал - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів Реал - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів 5087
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 98062
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 20416
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7379 7
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 226428 5
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 26173
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 56053 1