Збірна України зі стрибків у воду вимагає звільнення головного тренера

Очільник тренерської ради Федерації України зі стрибків у воду та тренер Ілля Целютін опублікував лист на ім’я міністра спорту Вадима Гутцайта з проханням припинити повноваження головного тренера команди Іллі Кваші.

Про це він повідомив у Facebook.

"Тренери та спортсмени штатної національної збірної команди України зі стрибків у воду вже втомилися від ситуації, яка склалася.

Останні дописи головного тренера остаточно розірвали комунікацію між нами. За підтримкою ми звернулися до міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Вся команда сподівається, що наш голос буде почутий", - написав Целютін.