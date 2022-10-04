У російського бійця UFC Чимаєва вилучили паспорт РФ

У Чимаєва вилучили паспорт у Санкт-Петербурзі

Джерело - Combate.

У бійця UFC Хамзата Чимаєва, який має шведське громадянство, вилучили паспорт в росії.

Про це овідомляє Combate.

У нього виникли труднощі з виїздом з країни. У Чимаєва вилучили паспорт у Санкт-Петербурзі, куди він прилетів перед поїздкою в Чечню, де збирався відвідати родину.

Команда бійця намагається домогтися від уряду Швеції, де він проживає і тренується, повернути його в країну.

Чимаєву доведеться скасувати поїздку до Бразилії. Цього тижня він мав прилетіти в Ріо-де-Жанейро, щоб відвідати прем’єру фільму заплановану на 6 число.

Раніше чемпіонка з росії отримала американський паспорт.