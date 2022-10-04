Україна стала третьою у марафоні з академічного веслування

Українці треті на марафоні

Джерело - Чемпіон.

Українська чоловіча вісімка посіла третє місце на марафонській дистанції 12,7 км на турнірі з академічного веслування Schleswig-Holstein Netz Cup у Німеччині.

Про це повідомляє Федерація академічного веслування України.

У складі збірної виступали Павло Юрченко, Микола Калашник, Олександр Надтока, Іван Довгодько, Максим Боклаженко, Микола Мазур, Сергій Гринь та Олексій Селванов.

Перше місце у збірної США, друге — у Нідерландів.

1. США - 37:38,5

2. Нідерланди - 38:11,6

3. УКРАЇНА - 38:32,1

4. Німеччина - 39:22,5

Раніше Бабак стала чемпіонкою світу з веслувального марафону.