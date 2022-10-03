Гераскевич: Якщо я знадоблюся, то теж піду на фронт і воюватиму

Джерело - Deutschland Funk.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич готовий піти на фронт у разі потреби.
Про це він розповів порталу Deutschland Funk.
"Для мене це важке рішення. У мене мало досвіду служби в армії. Але коли у мене вихідні, я тренуюся зі зброєю та займаюся військовими тренуваннями. Зараз я беруся за багато справ, які є такими ж важливими, як і служба в армії. Вся медіаробота та волонтерська робота, яку ми робимо з фондом".
Гераскевич: Російські спортсмени намагаються зробити себе жертвами
"Наприклад, із США ми отримували контейнери для ліків. Один з таких контейнерів коштує 140 тисяч доларів. І хтось має про це подбати. Бо коли всі йдуть на фронт, то кожен з них також потребує навчання, потребує зброї та техніки. Хтось повинен дати їм це. Але якщо я знадоблюся, то теж піду на фронт і воюватиму", - сказав Гераскевич.
Нагадаємо, міжнародна федерація бобслею та скелетону відсторонила росіян від змагань.