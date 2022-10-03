Головне
Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Минаєм у 5 турі УПЛ
Вчора 14:57 1479
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:57 5053
Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України
Сьогодні 10:38 31393
Рейтинг WTA: Калініна покращила положення в таблиці
Сьогодні 09:25 246151
Лунін - найгірший гравець Реала в матчі з Осасуною
Сьогодні 08:48 3257 2
Ренн - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 06:30 544
Реал з Луніним не зміг переграти Осасуну: результати матчів 7 туру Ла-Ліги
Вчора 23:56 1501
Пантелеєва стала переможницею турніру-сателіту у Женеві
Вчора 21:24 283
Перес святкував перемогу на Гран-прі Сінгапуру
Вчора 19:39 483
Павелко анонсував участь особливої команди в чемпіонаті України
Вчора 19:24 1146 1
Прямі трансляції

Гераскевич: Якщо я знадоблюся, то теж піду на фронт і воюватиму

Сьогодні 12:35 357 0
Український скелетоніст розповів про можливість воювати на передовій
Гераскевич: Якщо я знадоблюся, то теж піду на фронт і воюватиму
#Владислав Гераскевич

Джерело - Deutschland Funk.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич готовий піти на фронт у разі потреби.

Про це він розповів порталу Deutschland Funk.

"Для мене це важке рішення. У мене мало досвіду служби в армії. Але коли у мене вихідні, я тренуюся зі зброєю та займаюся військовими тренуваннями. Зараз я беруся за багато справ, які є такими ж важливими, як і служба в армії. Вся медіаробота та волонтерська робота, яку ми робимо з фондом".

  Гераскевич: Російські спортсмени намагаються зробити себе жертвами

"Наприклад, із США ми отримували контейнери для ліків. Один з таких контейнерів коштує 140 тисяч доларів. І хтось має про це подбати. Бо коли всі йдуть на фронт, то кожен з них також потребує навчання, потребує зброї та техніки. Хтось повинен дати їм це. Але якщо я знадоблюся, то теж піду на фронт і воюватиму", - сказав Гераскевич.

Нагадаємо, міжнародна федерація бобслею та скелетону відсторонила росіян від змагань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Калініна покращила положення в таблиці Рейтинг WTA: Калініна покращила положення в таблиці 246151
Лунін пропустив гол собі за комір у дебютному матчі за Реал на Бернабеу - ВІДЕО Лунін пропустив гол собі за комір у дебютному матчі за Реал на Бернабеу - ВІДЕО 4289 1
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 5053
Лунін - найгірший гравець Реала в матчі з Осасуною Лунін - найгірший гравець Реала в матчі з Осасуною 3257 2
Онучка Лобановського відпочиває в ресторані в комендантську годину Онучка Лобановського відпочиває в ресторані в комендантську годину 2233
Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України 31393
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 6640 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14509
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24933
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9471 6
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16163
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 33511