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Прометей та Аланта здобули перемоги у 1 турі чемпіонату України

Сьогодні 22:10 192 0
Прометей та Аланта здобули перемоги у 1 турі чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

У Чернівцях завершилися ігри першого туру чемпіонату України з волейболу у жіночій Суперлізі. 

Сьогодні відбулися два заключні матчі. Після першого кола у турнірній таблиці лідерство захопили чотири команди.

Актуально: Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Жінки
1 тур, 2 жовтня

Галичанка-ЗУНУ (Тернопіль) - Прометей (Дніпропетровська область) 0:3 (8:25, 12:25, 10:25)

Балта (Одеська область) - Аланта (Дніпро) 0:3 (13:25, 18:25, 17:25)

Турнірне становище команд:

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