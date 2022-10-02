Прометей та Аланта здобули перемоги у 1 турі чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.
У Чернівцях завершилися ігри першого туру чемпіонату України з волейболу у жіночій Суперлізі.
Сьогодні відбулися два заключні матчі. Після першого кола у турнірній таблиці лідерство захопили чотири команди.
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Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Жінки
1 тур, 2 жовтня
Галичанка-ЗУНУ (Тернопіль) - Прометей (Дніпропетровська область) 0:3 (8:25, 12:25, 10:25)
Балта (Одеська область) - Аланта (Дніпро) 0:3 (13:25, 18:25, 17:25)
Турнірне становище команд: