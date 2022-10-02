Федерації хокею України не допустить росіян та білорусів до внутрішніх змагань

Джерело - ФХУ.

Федерація хокею України затвердила пункт регламенту чемпіонату України-2022/2023 про недопуск росіян та білорусів до внутрішніх змагань.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

ФХУ вирішила залучати до виступів у складі збірних команд України хокеїстів, які за першої можливості залишили чемпіонати росії та білорусі.

Члени Ради ФХУ одноголосно підтримали пропозицію про внесення в регламент пункту, яким прописується заборона на участь у турнірі представників країн-агресорок – Росії та Білорусі.

Також ФХУ провела внутрішнє розслідування щодо українських спортсменів, які продовжили виступи в чемпіонатах РФ та Білорусі після 24 лютого 2022 року.

Спортсмени, які не виїхали з рф та білорусі, але підтвердили громадянську позицію, матимуть змогу в майбутньому виступати за збірну.

"Зі спортовцями, які не змогли виїхати з об’єктивних причин (чинні контракти, наявність компенсацій за розрив тощо), але які підтвердили свою громадянську позицію, продовжувати тримати зв’язок та сприяти їх виїзду без залучення до виступів у складі збірних, а в подальшому розглядати можливість виступів за збірну лише у випадку офіційної заяви на ім’я ФХУ про відсутність російського і білоруського паспортів", - йдеться у заяві ФХУ.

Спортсмени, які висловили антиукраїнську позицію або переїхали до Росії чи Білорусі після 24 лютого, не розглядатимуться в статусі кандидатів до збірних команд України чи українських клубів.