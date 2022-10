Чемпіон Bellator у напівлегкій вазі Патрісіо Фрейре (34-5) переміг Адама Борича (18-3) в титульному поєдинку.

Бій відбувся у межах Bellator 286 на арені Long Beach Convention & Entertainment у Лонг-Біч, штат Каліфорнія, США.

Фрейре здобув перемогу одноголосним рішенням суддів (48-47, 49-46, 50-45).

#AndStill 🇧🇷 @PatricioPitbull retains his featherweight world title once again.#Bellator286 pic.twitter.com/DOdAE3JKAx