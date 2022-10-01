Ковтун виборов золото на етапі Кубка виклику в Угорщині

Ковтун став першим у вільних вправах на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув золоту нагороду на Кубку світового виклику, який відбувається в Угорщині.

Українець показав найкращий результат у вільних вправах – 14.733. Друге місце посів казах Мілад Карімі – 14.533, японець Нірамітсу Кога став третім – 14.500.

Це перша перемога Ковтуна на рівні Кубка світового виклику в цьому сезоні, загалом сьоме "золото" челендж-капів у кар'єрі та друге – саме у вільних вправах. Торік Ілля посів перше місце в цій дисципліні на етапі в Каїрі.

Для України це вже п'яте "золото" цієї серії в сезоні-2022 після перемог у Осієку (Ігор Радівілов – опорний стрибок) та Копері (Радівілов – кільця, стрибок, Петро Пахнюк – паралельні бруси).

Раніше Ковтун завоював срібло чемпіонату Європи у вправах на паралельних брусах.