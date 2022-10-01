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Українські дзюдоїсти візьмуть участь у Кубку Європи

Сьогодні 09:39 111 0
У турнірі візьмуть участь 13 українських спортсменів
Українські дзюдоїсти візьмуть участь у Кубку Європи

Джерело - ФДУ.

1-2 жовтня в словенському Сельє-Подчетртеку відбудеться Кубок Європи з дзюдо, на якому виступлять 13 українців.

Про це повідомляє пресслужба федерації дзюдо України.

Участь у турнірі візьмуть 255 спортсменів з 23 країн, серед них і представники збірної України.

До Словенії вирушило 13 українських дзюдоїстів: 12 чоловіків та одна жінка. Переважно, це 2-3 номери збірної, а також лідери кадетської та юніорської команд.

Склад збірної України на Кубок Європи:

Чоловіки: Едуард Штефанеса (до 60 кг), Данило Хлопецький (до 66 кг), Назар Кулєшов, Євген Гончарко, Антон Шугалєєв, Олександр Кошляк (до 73 кг), Ігор Цуркан, Владислав Колобов (до 81 кг), Марат Крижанський, Лука Нетяга, Данило Болдирєв (до 90 кг), Антон Савицький (до 100 кг).

Жінки: Руслана Булавіна (понад 78 кг).

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