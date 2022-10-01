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Жіноча збірна України здолала Словаччину у контрольному матчі

Сьогодні 08:55 180 0
Українські гандболістки зіграли перший товариський матч
Жіноча збірна України здолала Словаччину у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з гандболу зіграла перший товариський поєдинок з командою Словаччини.

У словацькому Міхаловце синьо-жовті перемогли з рахунком 30:29.

Українки виграли перший тайм 18:15, на 10-й хвилині другого тайму господарки зрівняли рахунок (22:22, 23:23). Але команда Віталія Андронова закинула тричі поспіль (26:23) і втримала лідерство до кінця матчу.

1 жовтня команди зіграють ще один товариський поєдинок.

Жіноча збірна України готується до ігор 1-го раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2023 проти збірної Люксембургу, що пройдуть у Люксембургу 1-го та 2-го листопада.

Контрольний матч
30 вересня

Словаччина - Україна 29:30 (15:18)

Словаччина: Дворщакова, Поповцова (1), Штефанікова (3), Пасторкова, Щіпова (1), Трункова (7), Габанкова, Холєджова (1), Жаркова, Байчова (1), Неметова, Ланц (5), Гьорова, Буйнохова (5), Райногова (1), Бізікова (4).

Україна: Салтанюк, Гладун, Дмитришин (3), Маркевич (3), Андрійчук (4), Прокопяк, Смолінг, Кот, Поляк, Мелекесцева (1), Смбатян (3), Стрюкова (1), Стельмах (4), Глібко (5), Шупик (3), Левченко (2), Коновалова, Шукаль (1).

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